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После пожара в кемеровском приюте в Новокузнецке начали проверять частные пансионаты

После пожара в кемеровском приюте в Новокузнецке начали проверять частные пансионаты

О предпроверке частных пансионатов в Новокузнецке сообщил глава города Сергей Кузнецов.После пожара, который унес жизни 20 человек в Кемерове, в Новокузнецке начала предпроверка четырех частных пансионатов, которые находятся на территории города.

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