Minnesota U.S. Senate nominee Peggy Flanagan (D) “provided evidence Wednesday of her membership in an academic honor society, undermining a national publication’s report that she inflated her credentials,” Minnesota Public Radio reports.
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