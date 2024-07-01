Разгадана тайна Антикитерского механизма: с помощью него 2200 лет назад рассчитывали положение звезд

Понять назначение знаменитого Антикитерского механизма ученые пытались более века. В новом исследовании британские астрофизики уверяют, что сумели разгадать тайну греческого компьютера возрастом 2200 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии