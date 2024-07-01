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TRENDYMEN

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  • Элеонора Коган
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  • Leon Dan
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Разгадана тайна Антикитерского механизма: с помощью него 2200 лет назад рассчитывали положение звезд

Разгадана тайна Антикитерского механизма: с помощью него 2200 лет назад рассчитывали положение звезд

Понять назначение знаменитого Антикитерского механизма ученые пытались более века. В новом исследовании британские астрофизики уверяют, что сумели разгадать тайну греческого компьютера возрастом 2200 лет.

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Комментарии
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Antanas
Приятная новость.👍👍👍👍👍.
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