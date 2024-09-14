Джейн Мэнсфилд, 1950 годСтремительный взлет карьеры и признание Голливуда, конкуренция с крупнейшими американскими звездами того времени, череда неудачных романов, закат славы и трагическая смерть – судьба Джейн Мэнсфилд вряд ли была счастливой, но мужчина актриса все еще сумел остаться бессмертным.
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