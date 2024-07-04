Украинский политтехнолог: Байден ничего не соображал, когда провоцировал Путина на СВО

Оглядываясь на прошедшие два года в целом и выступление Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом в частности, создаётся впечатление, что администрация США не ведала, что творила, когда провоцировала Россию на начало СВО на Украине.
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