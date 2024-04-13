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Санду толкает Молдавию к полному расколу. Страна может лишиться части территории. Люди ждут помощи от Москвы

Санду толкает Молдавию к полному расколу. Страна может лишиться части территории. Люди ждут помощи от Москвы

Участники митинга, организованного оппозиционной партией "Шор", в Гагаузии© Sputnik / Родион ПрокаСегодня 514 прочитали Михаил Катков Конфликт между властями Гагаузии и Молдавии привел к тому, что глава автономии Евгения Гуцул обвинила Кишинев в оккупационных замашках и пригрозила объявить о независимости, если там решат объединиться с Румынией.

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Комментарии
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И
Иринушка
Не знаю, как Гагаузия, а молдаване уже схавали отмену своего языка. Какой они народ......
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17 час.

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