Санду толкает Молдавию к полному расколу. Страна может лишиться части территории. Люди ждут помощи от Москвы

Участники митинга, организованного оппозиционной партией "Шор", в Гагаузии© Sputnik / Родион ПрокаСегодня 514 прочитали Михаил Катков Конфликт между властями Гагаузии и Молдавии привел к тому, что глава автономии Евгения Гуцул обвинила Кишинев в оккупационных замашках и пригрозила объявить о независимости, если там решат объединиться с Румынией.