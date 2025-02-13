Google расширяет родительский контроль Family Link с помощью инструментов экранного времени, одобренных контактов и многого другого

В среду Google объявила о серии обновлений для своего программного обеспечения родительского контроля Google Family Link и о планах протестировать новые методы машинного обучения для оценки возраста пользователей, чтобы применять более подходящие по возрасту возможности на детских устройствах.
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