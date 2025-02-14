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Царьград

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Бежавший из России актёр Анатолий Белый* потерял надежду

Бежавший из России актёр Анатолий Белый* потерял надежду

У наших "убегайцев" за границей – своя атмосфера. Пока Россия идёт своим путём, они громко печалятся о её судьбе, уверенные, что без них русские непременно пропадут.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Вкусили глоток &quot;свободы&quot;?И продолжайте ,а жители России так хорошо дышат полной грудью ,без вас ,засранцев !И ,слава Богу,что вы уже никогда не будите мелькать перед нашими глазами !
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