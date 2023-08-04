Для глав регионов лучше подойдут "Волги" или "Москвичи", считает Евгений Федоров У отечественных производителей автомобилей пока нет машин, которые подходили бы главам регионов.
Депутат назвал автомобили Lada неподходящими для губернаторов
Комментарии
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Надежда Донцова
Привыкли за государственные деньги заказывать премиум! Гнать таких депутатов. Наш народ ездит на таких авто, а ему видишь ли ты не подходит.
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15 час.
propleks смирнов
На телеги пусть пересаживаются слуги б.... ть народные!
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13 час.
Иван Захава
Хотел Немцов, получилось ....
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12 час.
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