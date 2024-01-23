«Ох, уж эти тетки! А превратится в одну из них легко, даже не заметишь. Достаточно длительный период существовать на пределе возможностей, думая, как выжить и при этом не сойти с ума».
И снова о женщинах-сэндвичах. А ведь они были всегда...
Комментарии
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Александр Григоров
Так не рожайте ...сидите смотрите в зеркало
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14 час.
Александр Григоров
Совершенно точно ..Некоторые полнеют сразу после родов у кого то генетика ..а оскорблять и вешать ярлыки просто недостойно
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14 час.
АМ
Алиса Майская
Никакие трудности, никакие обзывания "сэндвичами" не способствуют полноте. Обе мои бабушки прошли войну, (воевали), детей поднимали и лечили, работали до 75 лет, а фигуры, как были в юности - такими и остались. Один совет давали обе - не хочешь растолстеть - не жри много смолоду.
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6 час.
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