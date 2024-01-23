Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 477 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Галина Архипова
    я это написала , потому что в свое время служила в полиции на должности инспектора ПДН, это инспектор по делам несове...Ребенку нужна НАП...
  • Галина Архипова
    скорее всего это пишет человек которого в его детстве не хватало материнского тепла и любви, скорее всего он рос имен...Ребенку нужна НАП...
  • Алиса Майская
    Никакие трудности, никакие обзывания "сэндвичами" не способствуют полноте. Обе мои бабушки прошли войну, (воевали), д...И снова о женщина...

И снова о женщинах-сэндвичах. А ведь они были всегда...

И снова о женщинах-сэндвичах. А ведь они были всегда...

«Ох, уж эти тетки! А превратится в одну из них легко, даже не заметишь. Достаточно длительный период существовать на пределе возможностей, думая, как выжить и при этом не сойти с ума».

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Комментарии
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Александр Григоров
Так не рожайте  ...сидите смотрите в зеркало
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14 час.
Александр Григоров
Совершенно точно  ..Некоторые полнеют сразу после родов  у кого то генетика ..а оскорблять и вешать ярлыки просто недостойно
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14 час.
АМ
Алиса Майская
Никакие трудности, никакие обзывания &quot;сэндвичами&quot; не способствуют полноте. Обе мои бабушки прошли войну, (воевали), детей поднимали и лечили, работали до 75 лет, а фигуры, как были в юности - такими и остались. Один совет давали обе - не хочешь растолстеть - не жри много смолоду.
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6 час.

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