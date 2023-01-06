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Полковник Тимошенко: ВСУ будут атаковать Крым на мелитопольском направлении

Полковник Тимошенко: ВСУ будут атаковать Крым на мелитопольском направлении

Военный эксперт и полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможно выберут мелитопольское направление для наступления, чтобы перекрыть сухопутный путь России в Крым и тем самым нарушить снабжение полуострова.

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