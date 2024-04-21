Знай наших! 🥇♟🔥 Ещё две награды в копилочку побед новоаннинских спортсменов. Вчера на базе Борисоглебской шахматной школы состоялся межрегиональный турнир по быстрым шахматам и блицу памяти тренера А.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Знай наших! 🥇♟🔥 Ещё две награды в копилочку побед новоаннинских спортсменов. Вчера на базе Борисоглебской шахматной школы состоялся межрегиональный турнир по быстрым шахматам и блицу памяти тренера А.