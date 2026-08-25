Экономисты назвали оптимальный курс рубля для экспорта и инфляции

Эксперты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и ведущих аналитических центров опубликовали подробный расчет влияния курса национальной валюты на рентабельность ключевых отраслей российской промышленности и макроэкономическую стабильность.
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