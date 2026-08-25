MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Экономисты назвали оптимальный курс рубля для экспорта и инфляции

Экономисты назвали оптимальный курс рубля для экспорта и инфляции

Эксперты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и ведущих аналитических центров опубликовали подробный расчет влияния курса национальной валюты на рентабельность ключевых отраслей российской промышленности и макроэкономическую стабильность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии