Байден заболел коронавирусом

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, в Белом доме сообщили, что у главы государства наблюдаются легкие симптомы болезни.
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