Berkshire планирует очередную продажу бондов в йенах

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта планирует провести вторую в этом году продажу облигаций в йенах, подпитывая прибыль торговых домов на спекуляциях, что она стремится увеличить инвестиции в Японию, пишет Bloomberg.
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