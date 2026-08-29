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Уникальный паровоз СССР должен был стать «нашим ответом» США: почему «АА» провалился?

Уникальный паровоз СССР должен был стать «нашим ответом» США: почему «АА» провалился?

Неудачный эксперимент!В начале 1930-х годов советским железным дорогам понадобился новый мощный локомотив: объем грузовых перевозок рос, а возможностей существующих паровозов уже не хватало.

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