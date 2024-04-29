Депутат Рады Костенко: РФ создает санитарную зону у Харькова и этого надо опасаться

Нардеп Верховной Рады Роман Костенко выступил на YouTube-канале «Прямой» и сообщил о том, что желания Москвы создать санитарную зону в Харьковской области, надо бояться, поскольку это чревато и крайне опасно.
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