Путин заявил о необходимости единого командира для защиты неба от атак ВСУ

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия» заявил о необходимости назначения единого командира для защиты неба от атак Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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