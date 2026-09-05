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Путин заявил о необходимости единого командира для защиты неба от атак ВСУ

Путин заявил о необходимости единого командира для защиты неба от атак ВСУ

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия» заявил о необходимости назначения единого командира для защиты неба от атак Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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