«Они били меня, убивали, легкие мне отбили»: житель омского села Евгащино, которого обвиняют в зверском убийстве его учительницы, заявил, что из него выбили признательные показания.
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«Они били меня, убивали, легкие мне отбили»: житель омского села Евгащино, которого обвиняют в зверском убийстве его учительницы, заявил, что из него выбили признательные показания.