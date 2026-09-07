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Царьград

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Хабаровск примет фестиваль "АмурФест.Осень" 3-4 октября 2023 года

Хабаровск примет фестиваль "АмурФест.Осень" 3-4 октября 2023 года

Хабаровск готовится к фестивалю "АмурФест.Осень", который пройдет 3-4 октября. Участие бесплатное, заявки принимаются с 7 по 14 сентября.

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