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Карнаухов о 2:0 с «Салаватом»: «Принципиально было выиграть матч, посвященный 80-летию Михайлова. Портить праздник для легенды ЦСКА и всего нашего хоккея было нельзя»

– После двух жестких разгромов как команда готовилась к следующей игре?  – Готовилась серьезно. Принципиальная игра у нас была с «Салаватом».

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