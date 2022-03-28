Стали известны все победители «Оскар»-2022

Сегодня прошла очередная премия «Оскар», в которой определены победители. Итак, лучшей картиной в этом году стала «CODA: ребёнок глухих родителей».
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