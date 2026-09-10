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Царьград

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Кардиолог Рохас рекомендовал избегать сна на спине из-за апноэ

Кардиолог Рохас рекомендовал избегать сна на спине из-за апноэ

Кардиолог Аурелио Рохас из El Confidencial советует некоторым людям отказаться от сна на спине, чтобы избежать проблем с обструктивным апноэ и гастроэзофагеальным рефлюксом.

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