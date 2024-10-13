Россия окунется снова в 90-е – денежные накопления превратятся в фантики: новая волна девальвации приведет к финансовой катастрофе Ольга БезродняяГрядет новая волна девальвации, которая с еще большей силой обесценит рубль, приближая времена 90-х.
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