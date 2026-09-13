Организация Объединённых Наций (ООН) не направляет своих экспертов на места преступлений, совершённых Вооружёнными силами Украины (ВСУ), поскольку не желает, чтобы они перемещались через Москву.
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