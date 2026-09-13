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В России указали на основное препятствие для отправки экспертов ООН на места преступлений ВСУ

Организация Объединённых Наций (ООН) не направляет своих экспертов на места преступлений, совершённых Вооружёнными силами Украины (ВСУ), поскольку не желает, чтобы они перемещались через Москву.

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