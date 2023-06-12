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Il Fatto Quotidiano: Зеленский в словах о контрнаступлении показывает циничное удовольствие

Il Fatto Quotidiano: Зеленский в словах о контрнаступлении показывает циничное удовольствие

Украинский лидер Владимир Зеленский в своих заявлениях о контрнаступлении показывает циничное удовольствие.

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