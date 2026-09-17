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Ripple расширяет присутствие на Ближнем Востоке и увеличивает команду в ОАЭ

Ripple расширяет присутствие на Ближнем Востоке и увеличивает команду в ОАЭ

Ripple объявила об открытии нового регионального офиса в Дубайском международном финансовом центре (DIFC), который станет штаб-квартирой компании для работы на рынках Ближнего Востока и Африки.

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