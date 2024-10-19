Липовой: появление БПЛА над Петербургом говорит о подготовке удара по городу

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что сбитый над Санкт-Петербургом беспилотник может свидетельствовать о подготовке более серьезной атаки на стратегические объекты города.
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