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Липовой: появление БПЛА над Петербургом говорит о подготовке удара по городу

Липовой: появление БПЛА над Петербургом говорит о подготовке удара по городу

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что сбитый над Санкт-Петербургом беспилотник может свидетельствовать о подготовке более серьезной атаки на стратегические объекты города.

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