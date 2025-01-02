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«Сакраменто» завершил матч с «Филадельфией» рывком 15:0 и одержал вторую победу под руководством Дага Кристи

«Кингз» завершили встречу рывком 15:0. За 3 с половиной минуты до сирены команда уступала со счетом 98:107, но в итоге победила 113:107.

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