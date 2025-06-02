Ростех внедрил IT-систему послепродажной поддержки для всей линейки двигателей новых российских авиалайнеров

Фото: Марина Лысцева / Объединенная авиастроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) запустила IT-систему послепродажного обслуживания для всей линейки двигателей новых российских гражданских самолетов.
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