Израильская армия создала барьер в Газе после сделки с ХАМАС

Израильская армия начала строительство земляного барьера в секторе Газа. Барьер должен предотвратить несанкционированное проникновение на территорию, сооружение связано с договорённостями с ХАМАС о прекращении огня, вступившими в силу 10 октября 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии