Медведев: базы США в других странах стали только источником проблем для них

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Американские военные базы на территории других стран стали только источником проблем для них, хотя изначально они рассматривались как гарантия безопасности.
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