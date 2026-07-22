Уроки безопасности для детей от полицейских и росгвардейцев Республики Марий Эл в образовательном центре «Радужный»

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства - 2026» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Марий Эл совместно с коллегами из регионального Управления Росгвардии провели профилактическое мероприятие в образовательном центре «Радужный».
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