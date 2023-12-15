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«Создание новых преград…» Госдума утвердила порядок перевода накоплений на пенсию в долгосрочные сбережения

«Создание новых преград…» Госдума утвердила порядок перевода накоплений на пенсию в долгосрочные сбережения

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект по изменению порядка перевода пенсионных накоплений в состав пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.

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