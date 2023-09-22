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Дмитрий Смирнов об игре в Луцке в 2011-м: «В магазинах вечно: «Почему по-украински не разговариваете?» Без агрессии, но с недовольством. Но меня не угнетали»

Дмитрий Смирнов об игре в Луцке в 2011-м: «В магазинах вечно: «Почему по-украински не разговариваете?» Без агрессии, но с недовольством. Но меня не угнетали»

– В 2011 году вы вдруг оказались в луцкой «Волыни». – У меня получилась не очень хорошая история. Есть правило «третьей майки», когда ты не имеешь права за один сезон играть за три разные команды.

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