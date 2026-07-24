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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кадиллак» заинтересован в приглашении юниора «Феррари» Камара (Роберто Кинкеро)

Пилот молодежной программы « Феррари » Рафаэль Камара привлек интерес со стороны « Кадиллака ». В американской команде рассматривают возможность внесения изменений в состав пилотов и ищут молодого гонщика, который в будущем мог бы стать лицом «Кадиллака».

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