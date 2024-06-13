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Более 230 общественных пространств благоустроят на Ямале в этом году

Более 230 общественных пространств благоустроят на Ямале в этом году

В каждом муниципалитете региона уже начались работы по улучшению территорий, включая участки будущих объектов, выбранных жителями Ямала на прошлогоднем голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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