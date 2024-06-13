Более 230 общественных пространств благоустроят на Ямале в этом году

В каждом муниципалитете региона уже начались работы по улучшению территорий, включая участки будущих объектов, выбранных жителями Ямала на прошлогоднем голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии