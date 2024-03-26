Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

Градоначальник рассказал об улучшении транспортной доступности районов на западе Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о планах по строительству и обновлению дорог на западе столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии