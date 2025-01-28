В Пермском крае полицейские провели правовой час для студентов

По инициативе полицейских в Центральной модельной библиотеке Краснокамска для студентов политехнического техникума прошел правовой час «Не дай себя обмануть!» Старший оперуполномоченный уголовного розыска территориального отдела полиции Екатерина Аликина начала беседу со способов и методов втягивания молодежи в деструктивную деятельность.