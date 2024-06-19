Парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей считает необходимым признание СБУ террористической организацией, заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова.
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