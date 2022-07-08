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Генерал-полковник Ситнов: нас поддерживает внеземная цивилизация, которая любит Россию

Генерал-полковник Ситнов: нас поддерживает внеземная цивилизация, которая любит Россию

Владимир Путин заявил, что проведение военной операции означает начало кардинального слома «миропорядка по-американски», начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к «действительно многополярному миру».

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