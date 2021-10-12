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Выбираем видеокарту для New World. Групповое тестирование 46 моделей

Выбираем видеокарту для New World. Групповое тестирование 46 моделей

Редким играм в жанре MMORPG,  казалось бы,уже давно принадлежащем ,только проектам с многолетней историей, удается привлечь такое же внимание, какое привлекла новинка — New World.

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