Выбираем видеокарту для New World. Групповое тестирование 46 моделей

Редким играм в жанре MMORPG, казалось бы,уже давно принадлежащем ,только проектам с многолетней историей, удается привлечь такое же внимание, какое привлекла новинка — New World.
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