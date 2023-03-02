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«Реал» ни разу не пробил в створ «Барселоны». У мадридцев больше года не было подобных матчей

«Реал» ни разу не пробил в створ «Барселоны». У мадридцев больше года не было подобных матчей

«Реал» завершил игру с «Барселоной» (0:1) без ударов в створ ворот соперника. Команда Карло Анчелотти в первой игре полуфинала Кубка Испании всего пробила 13 раз, в то время как у «блауграны» лишь 4 удара.

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