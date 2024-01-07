"Привет" от товарища Кима: Звёзды бегут с чемоданами, а в Харькове прячутся по бункерам

Россия за две волны атак по украинским военным схронам уже навела панику среди западных стратегов. В США экстренно созывают Совбез ООН, чтобы осудить поставки северокорейского оружия, в Великобритании строят прогнозы по поводу будущего Одессы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии