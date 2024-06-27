НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Видаль о переговорах с «Реалом» в 2015-м: «Я ждал «да» от Переса, но они вернули Каземиро. Переходя в «Реал», становишься чемпионом»

Видаль о переговорах с «Реалом» в 2015-м: «Я ждал «да» от Переса, но они вернули Каземиро. Переходя в «Реал», становишься чемпионом»

Сезон-2014/15 Каземиро провел в «Порту» на правах аренды. Видаль выступал за «Ювентус» и после перешел в «Баварию».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх