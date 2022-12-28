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Лука Дончич забросил невероятный мяч после промаха с линии штрафных и перевел игру в овертайм

Лука Дончич забросил невероятный мяч после промаха с линии штрафных и перевел игру в овертайм

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич перевел матч против «Нью-Йорка» в овертайм, забросив невероятный мяч за секунду до конца основного времени встречи.

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