Неверный подсчет населения обойдется земле в Германии в 180 млн евро

Пересмотренные в сторону уменьшения данные о численности населения Мекленбурга-Передней Померании обойдутся бюджету в 180 млн евро в год, 4 июля пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на представителя министерства финансов земли.
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