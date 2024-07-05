Неверный подсчет населения обойдется земле в Германии в 180 млн евро

Пересмотренные в сторону уменьшения данные о численности населения Мекленбурга-Передней Померании обойдутся бюджету в 180 млн евро в год, 4 июля пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на представителя министерства финансов земли.