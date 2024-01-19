"Для них нет ничего святого". Как создать надежный пароль для телефона и соцсетей

Многие, казалось бы, сложные пароли можно взломать всего за пару секунд Пароль от телефона, ноутбука, почтового ящика, онлайн-банка, портала "Госуслуги", соцсетей, всевозможных сайтов – это тот же замок, на который вы каждый день запираете свою квартиру.