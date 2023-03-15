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Губернатор Флориды Десантис: Украина не представляет интереса для США

Губернатор Флориды Десантис: Украина не представляет интереса для США

Губернатор Флориды и потенциальный кандидат в президенты США от республиканцев Рон Десантис заявил, что Украина не представляет для Америки большого интереса и руководству страны есть, чем заняться, помимо всемерной поддержки киевского режима.

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