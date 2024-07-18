Лавров спросил у постпреда США в ООН Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой

Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН Глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в ходе заседания Совбеза ООН, посвящённого кризису на Ближнем Востоке, обратился к постпреду Соединенных Штатов Линде Томас-Гринфилд с вопросом, не ошиблась ли она комнатой, передает РИА Новости.