Лавров спросил у постпреда США в ООН Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой

Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН Глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в ходе заседания Совбеза ООН, посвящённого кризису на Ближнем Востоке, обратился к постпреду Соединенных Штатов Линде Томас-Гринфилд с вопросом, не ошиблась ли она комнатой, передает РИА Новости.
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